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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест
Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест: обзор матча 27 апреля 2019
Куинз Парк Рейнджерс
27.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
0 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
55'
К. Ансарифард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Р. Мэннинг
90'
+2
90'
Желтая карточка
Д. Робинсон
55'
ГОЛ! 0:1!
К. Ансарифард
Пас отдал
Ж. Карвалью
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
12
Жоао Карвалью
АП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Люк Фримен
АП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
3-2-3-1
1
Ламли
2
Ферлонг
37
Ляйстнер
5
Кэмерон
3
Мэннинг
26
Осайи-Самуэль
10
Эзе
21
Луонго
4
Сковен
10
Хемед
3-2-1-1-2
25
Пантилимон
14
Робинсон
37
Милошевич
13
Ваге
3
Бирам
2
Кэш
23
Осборн
12
Карвалью
11
Лолли
17
Ансарифард
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ноттингем Форест
15
Люк Фримен
АП
13
Мэтт Ингрэм
ВР
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
15
Люк Стил
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
13
Мэтт Ингрэм
ВР
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ноттингем Форест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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