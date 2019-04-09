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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест
Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест: обзор матча 09 апреля 2019
Шеффилд Уэнсдэй
09.04.2019, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 41 тур
3 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
47'
М. Матиаш
58'
Д. Бойд
67'
М. Матиаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест
ГОЛ! 3:0!
М. Матиаш
67'
64'
Желтая карточка
Й. Беналуан
ГОЛ! 2:0!
Д. Бойд
Пас отдал
Л. Жоао
58'
Желтая карточка
М. Матиаш
57'
ГОЛ! 1:0!
М. Матиаш
Пас отдал
Д. Бойд
47'
44'
Желтая карточка
С. Бирам
Желтая карточка
М. Гектор
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
33
Ашраф Лазаар
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
17
Сайди Джанко
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
25
Пеле
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
3-2-1-4
27
Вествуд
6
Гектор
12
Лис
3
Рич
6
Пелюпесси
3
Фокс
2
Палмер
19
Жоао
26
Флетчер
7
Матиаш
21
Бойд
3-2-1-2
15
Стил
14
Робинсон
29
Беналуан
13
Ваге
3
Бирам
2
Кэш
4
Коулбэк
11
Лолли
11
Граббан
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Ноттингем Форест
25
Кэмерон Доусон
ВР
33
Ашраф Лазаар
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
12
Жоао Карвалью
АП
17
Сайди Джанко
ПЗ
25
Костел Пантилимон
ВР
22
Клаудио Якоб
ЦП
25
Пеле
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
25
Кэмерон Доусон
ВР
33
Ашраф Лазаар
ЦП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
17
Сайди Джанко
ПЗ
25
Костел Пантилимон
ВР
22
Клаудио Якоб
ЦП
25
Пеле
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Ноттингем Форест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
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