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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Ноттингем Форест
Престон - Ноттингем Форест: обзор матча 16 февраля 2019
Престон
16.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
0 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Престон
38
Майкл Кроу
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
3-5-1
1
Радд
6
Дэвис
16
Хьюз
14
Фишер
12
Галлахер
8
Брауне
4
Пирсон
29
Баркуйзен
44
Поттс
24
Магуайр
4-2-3
25
Пантилимон
37
Милошевич
2
Дариква
14
Робинсон
29
Беналуан
4
Коулбэк
23
Осборн
11
Лолли
9
Мерфи
11
Граббан
Остались в запасе
Престон
Ноттингем Форест
38
Майкл Кроу
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
15
Люк Стил
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
15
Люк Стил
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Престон - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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