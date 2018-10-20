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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Норвич Сити
Ноттингем Форест - Норвич Сити: обзор матча 20 октября 2018
Ноттингем Форест
20.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
5'
Л. Граббан
60'
Т. Клозе
84'
Т. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Норвич Сити
90'
+1
Желтая карточка
Д. Роудс
90'
+1
Желтая карточка
Т. Кантвелл
84'
ГОЛ! 1:2!
Т. Клозе
Желтая карточка
Б. Уотсон
71'
60'
ГОЛ! 1:1!
Т. Клозе
Пас отдал
М. Ляйтнер
Желтая карточка
К. Пантилимон
50'
Желтая карточка
Ж. Карвалью
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
К. Циммерманн
ГОЛ! 1:0!
Л. Граббан
Пас отдал
Ж. Карвалью
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Жил Диаш
ЛВ
26
Бен Уотсон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Александер Теттей
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Луис Томпсон
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
3-3-2-2
25
Пантилимон
2
Дариква
13
Фокс
44
Хефеле
23
Осборн
4
Коулбэк
26
Уотсон
23
Диаш
12
Карвалью
11
Граббан
11
Лолли
2-2-3-1
23
Крул
4
Циммерманн
5
Клозе
6
Теттей
78
Ляйтнер
11
Эрнандес
22
Стиперманн
10
Кантвелл
29
Роудс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Норвич Сити
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
17
Сайди Джанко
ПЗ
15
Люк Стил
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Луис Томпсон
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
17
Сайди Джанко
ПЗ
15
Люк Стил
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Луис Томпсон
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Ноттингем Форест - Норвич Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
1 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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