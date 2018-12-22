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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс
Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 22 декабря 2018
Ноттингем Форест
22.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
0 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
45'
Т. Ляйстнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Д. Робинсон
78'
65'
Желтая карточка
М. Луонго
Желтая карточка
К. Ансарифард
58'
45'
ГОЛ! 0:1!
Т. Ляйстнер
Пас отдал
Л. Фримен
Желтая карточка
Ж. Карвалью
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
22
Клаудио Якоб
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-3-1-2
25
Пантилимон
2
Дариква
2
Фигейреду
14
Робинсон
17
Джанко
23
Осборн
6
Гедиура
4
Коулбэк
12
Карвалью
11
Граббан
11
Лолли
3-4-2-1
1
Ламли
2
Ферлонг
37
Ляйстнер
21
Бидуэлл
4
Сковен
24
Кузинс
21
Луонго
10
Эзе
22
Вшолек
15
Фримен
21
Уэллс
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Куинз Парк Рейнджерс
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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