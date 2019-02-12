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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Ноттингем Форест
Вест Бромвич - Ноттингем Форест: обзор матча 12 февраля 2019
Вест Бромвич
12.02.2019, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
54'
Д. Мерфи
89'
Д. Родригес (П)
6'
С. Йохансен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ноттингем Форест
Желтая карточка
К. Доусон
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Родригес
89'
73'
Желтая карточка
А. Милошевич
ГОЛ! 1:1!
Д. Мерфи
54'
Желтая карточка
Д. Ливермор
40'
16'
Желтая карточка
Б. Уотсон
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
С. Йохансен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
3
Киран Гиббс
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
45
Реким Харпер
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
22
Клаудио Якоб
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
4-1-2-3
26
Джонстон
4
Адарабиойо
3
Гиббс
27
Холгейт
15
Доусон
8
Ливермор
45
Харпер
10
Йохансен
34
Гэйл
16
Родригес
23
Мерфи
4-3-2
25
Пантилимон
17
Джанко
14
Робинсон
29
Беналуан
37
Милошевич
4
Коулбэк
26
Уотсон
23
Осборн
11
Лолли
11
Граббан
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ноттингем Форест
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
Главный тренер
Джеймс Моррисон
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
15
Люк Стил
ВР
22
Клаудио Якоб
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
15
Люк Стил
ВР
22
Клаудио Якоб
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Моррисон
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Вест Бромвич - Ноттингем Форест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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