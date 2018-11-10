Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Сток Сити
Ноттингем Форест - Сток Сити: обзор матча 10 ноября 2018
Ноттингем Форест
10.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Сток Сити
Желтая карточка
М. Доусон
65'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Жил Диаш
ЛВ
22
Клаудио Якоб
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Пантилимон
20
Доусон
2
Фигейреду
14
Робинсон
2
Дариква
2
Кэш
4
Коулбэк
6
Гедиура
12
Карвалью
11
Граббан
11
Лолли
4-4-2
1
Батлэнд
5
Уилльямс
12
Эдвардс
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
7
Аллен
16
МакКлин
5
Этебо
18
Вудс
23
Афобе
92
Диуф
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Сток Сити
23
Жил Диаш
ЛВ
17
Сайди Джанко
ПЗ
15
Люк Стил
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Клаудио Якоб
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
23
Адам Федеричи
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
17
Сайди Джанко
ПЗ
15
Люк Стил
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Клаудио Якоб
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Нарцис Пелах
Статистика матча Ноттингем Форест - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Сток Сити
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+