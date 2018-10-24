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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Ноттингем Форест
Болтон - Ноттингем Форест: обзор матча 24 октября 2018
Болтон
24.10.2018, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 3
Завершен
Ноттингем Форест
12'
Д. Лолли
64'
Л. Граббан
83'
Л. Граббан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Ноттингем Форест
83'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Л. Граббан
66'
Желтая карточка
Ж. Карвалью
64'
ГОЛ! 0:2!
Л. Граббан
Пас отдал
Ж. Карвалью
38'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
Желтая карточка
Д. Лоу
16'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лолли
Пас отдал
Л. Граббан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бэн Олнвик
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
12
Крэйг Нун
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Болтон
2
Марк Литтл
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
3-3-3-1
13
Олнвик
14
Хоббс
3
Тэйлор
5
Уилльямс
31
Уитер
16
Лоу
16
Ольковски
12
Нун
16
Вела
13
Вилдсхут
9
Магеннис
4-2-2-2
25
Пантилимон
20
Доусон
14
Робинсон
2
Дариква
2
Фигейреду
4
Коулбэк
6
Гедиура
12
Карвалью
23
Диаш
11
Лолли
11
Граббан
Остались в запасе
Болтон
Ноттингем Форест
2
Марк Литтл
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
17
Сайди Джанко
ПЗ
15
Люк Стил
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
2
Марк Литтл
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Ллойд Дайер
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Остались в запасе
17
Сайди Джанко
ПЗ
15
Люк Стил
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Болтон - Ноттингем Форест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
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