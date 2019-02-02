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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Ноттингем Форест
Бирмингем Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 02 февраля 2019
Бирмингем Сити
02.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
13'
Хота
90+3'
Ч. Адамс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Ноттингем Форест
Желтая карточка
М. Моррисон
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ч. Адамс
90'
+3
90'
+1
Вторая желтая
Й. Беналуан
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
79'
54'
Желтая карточка
Й. Беналуан
22'
Желтая карточка
Д. Лолли
ГОЛ! 1:0!
Хота
Пас отдал
Л. Юткевич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
2
Джош Когли
ПЗ
15
Берили Лубала
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
22
Клаудио Якоб
ЦП
25
Пеле
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
4-4-1-1
1
Камп
2
Колен
6
Дин
45
Хардинг
5
Моррисон
19
Магома
8
Кифтенбельд
34
Адамс
20
Гарднер
24
Хота
10
Юткевич
3-2-3-2
25
Пантилимон
29
Беналуан
37
Милошевич
14
Робинсон
2
Кэш
17
Джанко
26
Уотсон
6
Гедиура
23
Осборн
11
Лолли
9
Мерфи
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Ноттингем Форест
11
Коннор Мэхони
ПВ
2
Джош Когли
ПЗ
27
Коннал Трумен
ВР
15
Берили Лубала
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
15
Люк Стил
ВР
22
Клаудио Якоб
ЦП
25
Пеле
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
11
Коннор Мэхони
ПВ
2
Джош Когли
ПЗ
27
Коннал Трумен
ВР
15
Берили Лубала
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
15
Люк Стил
ВР
22
Клаудио Якоб
ЦП
25
Пеле
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Бирмингем Сити - Ноттингем Форест
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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