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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Уиган Атлетик
Ноттингем Форест - Уиган Атлетик: обзор матча 26 января 2019
Ноттингем Форест
26.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
3 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
19'
Д. Лолли
48'
М. Кэш
80'
А. Гедиура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Уиган Атлетик
Желтая карточка
Д. Коулбэк
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
А. Гедиура
Пас отдал
С. Джанко
80'
70'
Желтая карточка
Н. Бирн
58'
Желтая карточка
С. Морси
ГОЛ! 2:0!
М. Кэш
Пас отдал
А. Гедиура
48'
Желтая карточка
Й. Беналуан
41'
Желтая карточка
М. Кэш
30'
Желтая карточка
Б. Уотсон
27'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лолли
Пас отдал
Б. Осборн
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
22
Клаудио Якоб
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
16
Шон МакДональд
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
14
Джо Гарнер
ЦФ
4-4-2
25
Пантилимон
17
Джанко
29
Беналуан
14
Робинсон
2
Кэш
23
Осборн
6
Гедиура
26
Уотсон
4
Коулбэк
11
Лолли
9
Мерфи
4-3-1-1
32
Джонс
14
Бирн
4
Кипр
22
Данкли
3
Нейсмит
8
Морси
33
Джеймс
24
Гибсон
24
Якобс
9
Воган
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Уиган Атлетик
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
15
Люк Стил
ВР
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Кристиан Уолтон
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
16
Шон МакДональд
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
15
Люк Стил
ВР
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Кристиан Уолтон
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
16
Шон МакДональд
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Шон Мэлони
Статистика матча Ноттингем Форест - Уиган Атлетик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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