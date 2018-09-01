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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Ноттингем Форест
Брентфорд - Ноттингем Форест: обзор матча 01 сентября 2018
Брентфорд
01.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
45+3'
Л. МакЛед
84'
О. Уоткинс
62'
М. Кэш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Ноттингем Форест
90'
+6
Желтая карточка
Л. Граббан
90'
+6
Желтая карточка
Д. Робинсон
Желтая карточка
Р. Сойерс
90'
+6
Желтая карточка
С. Бенрахма
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
О. Уоткинс
84'
74'
Желтая карточка
Б. Уотсон
62'
ГОЛ! 1:1!
М. Кэш
Пас отдал
Д. Мерфи
55'
Желтая карточка
Д. Фокс
54'
Желтая карточка
Б. Осборн
ГОЛ! 1:0!
Л. МакЛед
Пас отдал
С. Бенрахма
45'
+3
Желтая карточка
Л. МакЛед
35'
Желтая карточка
Й. Барбе
35'
35'
Желтая карточка
М. Хефеле
31'
Желтая карточка
Д. Лолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
3-3-1-3
25
Бентли
15
Конса
2
Мефам
3
Дальсгаард
14
Сойерс
4
МакЛед
16
МакИкран
7
Каньос
10
Бенрахма
5
Барбе
11
Уоткинс
4-2-2-2
25
Пантилимон
13
Фокс
44
Хефеле
2
Дариква
14
Робинсон
4
Коулбэк
26
Уотсон
12
Карвалью
23
Диаш
11
Лолли
9
Мерфи
Остались в запасе
Брентфорд
Ноттингем Форест
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
15
Люк Стил
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
36
Джош Кларк
ЦП
Остались в запасе
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
15
Люк Стил
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Брентфорд - Ноттингем Форест
5
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
1 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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