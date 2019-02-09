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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Брентфорд
Ноттингем Форест - Брентфорд: обзор матча 09 февраля 2019
Ноттингем Форест
09.02.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
2 : 1
Завершен
Брентфорд
16'
Л. Граббан
80'
М. Ваге
89'
С. Каньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Брентфорд
Желтая карточка
Б. Уотсон
90'
+1
89'
ГОЛ! 2:1!
С. Каньос
Пас отдал
О. Уоткинс
ГОЛ! 2:0!
М. Ваге
Пас отдал
Д. Лолли
80'
59'
Желтая карточка
М. Одубайо
ГОЛ! 1:0!
Л. Граббан
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
4-2-3
25
Пантилимон
17
Джанко
14
Робинсон
37
Милошевич
2
Кэш
23
Осборн
26
Уотсон
11
Лолли
11
Граббан
9
Бонатини
4-2-4
25
Бентли
3
Дальсгаард
17
Жанвье
15
Конса
28
Одубайо
15
Мокоджо
14
Сойерс
5
Барбе
11
Уоткинс
10
Бенрахма
11
Мопе
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Брентфорд
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
12
Жоао Карвалью
АП
15
Люк Стил
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
12
Жоао Карвалью
АП
15
Люк Стил
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Остались в запасе
7
Серхи Каньос
ПВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Ноттингем Форест - Брентфорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
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