Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Ноттингем Форест
Халл Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 24 ноября 2018
Халл Сити
24.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
0 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
61'
Л. Граббан
64'
Д. Лолли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
90'
+2
64'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лолли
Пас отдал
Ж. Карвалью
61'
ГОЛ! 0:1!
Л. Граббан
Желтая карточка
Д. Ирвин
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Жил Диаш
ЛВ
6
Адлан Гедиура
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
4-3-3
1
Маршалл
2
Личай
4
Элфик
30
де Вейс
32
Бурк
11
Гросицки
18
Бэтти
36
Ирвин
22
Кэмпбелл
18
Мартин
20
Боуэн
3-2-2-1-2
25
Пантилимон
20
Доусон
2
Дариква
14
Робинсон
2
Кэш
2
Фигейреду
4
Коулбэк
22
Якоб
12
Карвалью
11
Лолли
11
Граббан
Остались в запасе
Халл Сити
Ноттингем Форест
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Джордж Лонг
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Джордж Лонг
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
Остались в запасе
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Халл Сити - Ноттингем Форест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
Новости команд
Все
Халл Сити
Ноттингем Форест
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
08:57
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
08:57
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+