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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Ноттингем Форест
Суонси - Ноттингем Форест: обзор матча 15 сентября 2018
Суонси
15.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Ноттингем Форест
52'
Желтая карточка
Д. Лолли
44'
Желтая карточка
С. Джанко
42'
Желтая карточка
М. Кэш
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
28
Деклан Джон
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
31
Ян Дханда
АП
43
Берсант Целина
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
29
Йоэль Асоро
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
26
Бен Уотсон
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
4-2-2-2
1
Мюлдер
28
Джон
6
Родон
3
ван дер Хоорн
14
Робертс
6
Гримес
4
Фултон
43
Целина
31
Дханда
19
МакКэй
9
МакБарни
3-2-3-2
25
Пантилимон
14
Робинсон
13
Фокс
44
Хефеле
2
Кэш
17
Джанко
4
Коулбэк
6
Гедиура
23
Осборн
11
Лолли
11
Граббан
Остались в запасе
Суонси
Ноттингем Форест
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
12
Жоао Карвалью
АП
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
12
Натан Дайер
ЦФ
Остались в запасе
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
12
Жоао Карвалью
АП
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Суонси - Ноттингем Форест
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
1 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
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