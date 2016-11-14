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    Костел Пантилимон - новости

    Вратарь
    Имя Костел
    Фамилия Пантилимон
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Бакэу
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 февраля 1987 (36 лет)
    Рост 203
    Вес 100
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