Пантилимон: «Игра против сборной России представляет важность для Румынии»

Вратарь сборной Румынии Костел Пантилимон накануне завтрашней товарищеской встречи с Россией отметил, что игра против подопечных Станислава Черчесова имеет для его команды важность. Матч состоится во вторник, 15 ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Несмотря на товарищеский статус матча с Россией, он представляет важность для сборной Румынии. Мы не придаем значения, контрольный это поединок или нет – мы готовимся максимально хорошо, чтобы достичь положительного результата. Тем более, что в недавней игре с Польшей мы потерпели поражение», – сказал Пантилимон.