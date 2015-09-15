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    Пантилимон: «Сандерленд» останется в Премьер-лиге»

    Голкипер ни разу не победившего в первых пяти турах английской Премьер-лиги «Сандерленда» Костел Пантилимон выразил уверенность в том, что клубу по силам по окончанию сезона сохранить прописку в высшем дивизионе британского футбола.

    «Думаю, мы хорошо играли против «Тоттенхэма», несмотря на то, что упустили пару хороших возможностей забить. Иногда так бывает, но мы уже улучшили нашу игру и стали работать как настоящая команда.

    Если мы сможем играть так же дальше, я уверен, что все будет хорошо», – подчеркнул вратарь.

    Источник: Goal.com

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    15.09.2015 13:29
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