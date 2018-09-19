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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй
Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 19 сентября 2018
Ноттингем Форест
19.09.2018, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 8 тур
2 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
41'
Л. Граббан
63'
Ж. Карвалью
88'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй
88'
ГОЛ! 2:1!
С. Флетчер
Пас отдал
М. Матиаш
Желтая карточка
Д. Робинсон
78'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Карвалью
Пас отдал
Б. Осборн
63'
Желтая карточка
Л. Граббан
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Л. Граббан
Пас отдал
Б. Осборн
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
19
Лукас Жоао
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
26
Бен Уотсон
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Джо Лолли
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Пантилимон
13
Фокс
44
Хефеле
14
Робинсон
17
Джанко
2
Кэш
23
Осборн
6
Гедиура
4
Коулбэк
12
Карвалью
11
Граббан
3-1-1-3
25
Доусон
3
Рич
12
Лис
3
Фокс
10
Беннэн
17
Онома
9
Нухиу
7
Матиаш
19
Жоао
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Шеффилд Уэнсдэй
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Ноттингем Форест - Шеффилд Уэнсдэй
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
1 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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