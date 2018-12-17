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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Ноттингем Форест
Дерби Каунти - Ноттингем Форест: обзор матча 17 декабря 2018
Дерби Каунти
17.12.2018, понедельник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 22 тур
0 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Ноттингем Форест
87'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
68'
55'
Желтая карточка
Б. Осборн
Желтая карточка
Д. Богль
45'
+1
33'
Желтая карточка
М. Хефеле
Желтая карточка
К. Брайсон
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
Главный тренер
Пол Уорн
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Клаудио Якоб
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
4-2-3
33
Карсон
2
Богль
36
Кио
2
Мэлони
23
Томори
7
Брайсон
23
Хаддлстоун
10
Лоуренс
7
Маунт
10
Уилсон
4-3-1-2
25
Пантилимон
17
Джанко
2
Дариква
14
Робинсон
44
Хефеле
22
Якоб
4
Коулбэк
23
Осборн
12
Карвалью
11
Лолли
11
Граббан
Остались в запасе
Дерби Каунти
Ноттингем Форест
13
Келле Рос
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Дерби Каунти - Ноттингем Форест
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
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