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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Ноттингем Форест
Мидлсбро - Ноттингем Форест: обзор матча 06 октября 2018
Мидлсбро
06.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
49'
Д. Лолли
77'
Л. Граббан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Ноттингем Форест
80'
Вторая желтая
Д. Робинсон
77'
ГОЛ! 0:2!
Л. Граббан
Пас отдал
Д. Лолли
54'
Желтая карточка
Д. Робинсон
49'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лолли
Пас отдал
Д. Мерфи
Желтая карточка
Д. Айяла
42'
Желтая карточка
Р. Шоттон
38'
25'
Желтая карточка
Д. Лолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
26
Бен Уотсон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
4-1-3-2
12
Рэндольф
5
Шоттон
44
Флинт
4
Айяла
32
Фрэнд
17
Бешич
16
Хаусон
6
Сэйвилл
19
Даунинг
22
Брейтуэйт
9
Хагилл
4-2-2-2
25
Пантилимон
13
Фокс
20
Доусон
2
Дариква
14
Робинсон
26
Уотсон
4
Коулбэк
12
Карвалью
23
Диаш
9
Мерфи
11
Лолли
Остались в запасе
Мидлсбро
Ноттингем Форест
1
Димитриос Константопулос
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
17
Сайди Джанко
ПЗ
15
Люк Стил
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Димитриос Константопулос
ВР
45
Сэм МакКуин
ЛЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Остались в запасе
17
Сайди Джанко
ПЗ
15
Люк Стил
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Мидлсбро - Ноттингем Форест
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
1 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
1 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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