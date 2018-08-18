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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Ноттингем Форест
Уиган Атлетик - Ноттингем Форест: обзор матча 18 августа 2018
Уиган Атлетик
18.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
2 : 2
Завершен
Ноттингем Форест
2'
Н. Пауэлл
30'
У. Григг (П)
10'
М. Кэш
90+1'
Э. Судани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Ноттингем Форест
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Э. Судани
88'
Желтая карточка
Б. Уотсон
Желтая карточка
С. Морси
88'
87'
Желтая карточка
Д. Фокс
Желтая карточка
Д. Воган
87'
69'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
ГОЛ с пенальти! 2:1!
У. Григг
30'
29'
Желтая карточка
Б. Осборн
10'
ГОЛ! 1:1!
М. Кэш
Пас отдал
Ж. Карвалью
ГОЛ! 1:0!
Н. Пауэлл
Пас отдал
Л. Эванс
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
33
Рис Джеймс
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
3-4-2-1
28
Уолтон
22
Данкли
4
Кипр
33
Робинсон
33
Джеймс
8
Морси
25
Пауэлл
8
Эванс
24
Якобс
19
Мэсси
28
Григг
4-3-1-2
25
Пантилимон
2
Кэш
13
Фокс
2
Дариква
2
Фигейреду
4
Коулбэк
6
Гедиура
23
Осборн
12
Карвалью
11
Лолли
11
Граббан
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Ноттингем Форест
14
Натан Бирн
ПЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
14
Натан Бирн
ПЗ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Джэйми Джонс
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Уиган Атлетик - Ноттингем Форест
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
1 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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