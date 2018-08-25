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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
Ноттингем Форест - Бирмингем Сити: обзор матча 25 августа 2018
Ноттингем Форест
25.08.2018, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 5 тур
2 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
75'
Д. Лолли
87'
Д. Мерфи
21'
Л. Юткевич
73'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
ГОЛ! 2:2!
Д. Мерфи
87'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
85'
ГОЛ! 1:2!
Д. Лолли
75'
73'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Адамс
Пас отдал
М. Кифтенбельд
Желтая карточка
Д. Мерфи
45'
Желтая карточка
Д. Фокс
41'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
32'
21'
ГОЛ! 0:1!
Л. Юткевич
Пас отдал
Ж. Магома
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
26
Бен Уотсон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
14
Омар Богл
ЦФ
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Джо Лолли
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Коннор Мэхони
ПВ
3-2-2-1-2
25
Пантилимон
14
Робинсон
2
Фигейреду
13
Фокс
3
Бирам
2
Кэш
26
Уотсон
4
Коулбэк
23
Диаш
9
Мерфи
2
Судани
4-3-1-2
1
Камп
24
Педерсен
6
Дин
2
Колен
5
Моррисон
19
Магома
8
Кифтенбельд
20
Гарднер
24
Хота
14
Богл
10
Юткевич
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Бирмингем Сити
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
12
Жоао Карвалью
АП
15
Люк Стил
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
Остались в запасе
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
12
Жоао Карвалью
АП
15
Люк Стил
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
11
Коннор Мэхони
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
1 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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