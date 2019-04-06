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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Ноттингем Форест
Ротерхэм - Ноттингем Форест: обзор матча 06 апреля 2019
Ротерхэм
06.04.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
2 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
10'
М. Смит
28'
Л. Граббан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Ноттингем Форест
42'
Желтая карточка
С. Джанко
28'
ГОЛ! 1:1!
Л. Граббан
ГОЛ! 1:0!
М. Смит
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
17
Ричард Тауэлл
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
19
Кайл Васселл
ЦФ
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
25
Пеле
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
4-4-1
1
Родак
6
Аджайи
6
Вуд
2
Джонс
3
Мэтток
11
Ньюэлл
17
Тауэлл
6
Волкс
28
Тейлор
14
Смит
4-3-3
25
Пантилимон
2
Кэш
29
Беналуан
13
Ваге
17
Джанко
26
Уотсон
4
Коулбэк
23
Осборн
9
Мерфи
11
Граббан
11
Лолли
Остались в запасе
Ротерхэм
Ноттингем Форест
12
Льюис Прайс
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
19
Кайл Васселл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
12
Жоао Карвалью
АП
15
Люк Стил
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
25
Пеле
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
7
Энтони Форд
ЦФ
19
Кайл Васселл
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
15
Люк Стил
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
25
Пеле
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Ротерхэм - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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