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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Бристоль Сити
Ноттингем Форест - Бристоль Сити: обзор матча 19 января 2019
Ноттингем Форест
19.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
0 : 1
Завершен
Бристоль Сити
70'
Ф. Дьедиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Бристоль Сити
Желтая карточка
С. Джанко
88'
70'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
А. Вайманн
Желтая карточка
Й. Беналуан
45'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
23
Жил Диаш
ЛВ
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
27
Мо Эиса
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
4-3-3
25
Пантилимон
17
Джанко
14
Робинсон
29
Беналуан
2
Кэш
23
Осборн
22
Якоб
4
Коулбэк
11
Граббан
11
Лолли
9
Мерфи
3-3-3
34
Филдинг
17
Бэйкер
5
Пизано
26
Калас
7
Пак
47
О'Доуда
8
Браунхилл
35
Патерсон
18
Вайманн
18
Дьедиу
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Бристоль Сити
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
12
Жоао Карвалью
АП
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
27
Мо Эиса
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
12
Жоао Карвалью
АП
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
Остались в запасе
17
Никлас Элиассон
ЛП
1
Макс О'Лири
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
27
Мо Эиса
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Ноттингем Форест - Бристоль Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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