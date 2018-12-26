Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Ноттингем Форест
Норвич Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 26 декабря 2018
Норвич Сити
26.12.2018, среда, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
3 : 3
Завершен
Ноттингем Форест
77'
М. Вранчич
90+4'
О. Эрнандес
90+8'
О. Эрнандес
45+1'
М. Кэш
65'
Д. Робинсон
74'
М. Кэш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ноттингем Форест
ГОЛ! 3:3!
О. Эрнандес
Пас отдал
Б. Годфри
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
К. Пантилимон
ГОЛ! 2:3!
О. Эрнандес
Пас отдал
Б. Годфри
90'
+4
Желтая карточка
М. Вранчич
80'
ГОЛ! 1:3!
М. Вранчич
Пас отдал
Т. Пукки
77'
74'
ГОЛ! 0:3!
М. Кэш
Пас отдал
Д. Лолли
67'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
65'
ГОЛ! 0:2!
Д. Робинсон
Желтая карточка
Т. Пукки
55'
51'
Желтая карточка
Д. Робинсон
49'
Желтая карточка
Д. Фокс
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Кэш
Желтая карточка
Б. Годфри
37'
Желтая карточка
М. Стиперманн
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
11
Онель Эрнандес
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Жил Диаш
ЛВ
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
2-2-2-2
23
Крул
4
Циммерманн
4
Годфри
6
Теттей
8
Вранчич
10
Кантвелл
22
Стиперманн
20
Пукки
10
Буэндия
3-2-2-1-2
25
Пантилимон
2
Дариква
44
Хефеле
13
Фокс
2
Кэш
14
Робинсон
22
Якоб
4
Коулбэк
12
Карвалью
11
Лолли
11
Граббан
Остались в запасе
Норвич Сити
Ноттингем Форест
11
Онель Эрнандес
ПВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
11
Онель Эрнандес
ПВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Остались в запасе
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Норвич Сити - Ноттингем Форест
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Ноттингем Форест
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:50
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:50
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+