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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Ноттингем Форест
Бристоль Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 04 августа 2018
Бристоль Сити
04.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
5'
А. Вайманн
46'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Ноттингем Форест
90'
+2
Желтая карточка
Б. Уотсон
87'
Замена
Т. Фигейреду
️️️️
М. Доусон
81'
Желтая карточка
Ж. Карвалью
80'
Замена
Д. Лолли
️️️️
Ж. Диаш
Замена
М. Эиса
️️️️
Н. Элиассон
80'
73'
Замена
Л. Граббан
️️️️
Д. Мерфи
Замена
М. Тейлор
️️️️
К. О'Доуда
68'
Замена
К. Смит
️️️️
Д. Патерсон
68'
60'
Желтая карточка
Ж. Диаш
50'
Желтая карточка
А. Гедиура
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
А. Гедиура
ГОЛ! 1:0!
А. Вайманн
Пас отдал
Н. Элиассон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Жил Диаш
ЛВ
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
8
Лайам Уолш
ЦП
27
Мо Эиса
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
4-4-2
85
Мяенпяя
23
Брайан
4
Уэбстер
17
Бэйкер
32
Хант
17
Элиассон
7
Пак
47
О'Доуда
8
Браунхилл
18
Вайманн
35
Патерсон
3-3-3-1
25
Пантилимон
13
Фокс
2
Дариква
20
Доусон
26
Уотсон
6
Гедиура
23
Осборн
7
Гонсалвеш
12
Карвалью
23
Диаш
9
Мерфи
35
Патерсон
8
Смит
8
Смит
35
Патерсон
17
Элиассон
27
Эиса
27
Эиса
17
Элиассон
47
О'Доуда
9
Тейлор
9
Тейлор
47
О'Доуда
20
Доусон
2
Фигейреду
2
Фигейреду
20
Доусон
23
Диаш
11
Лолли
11
Лолли
23
Диаш
9
Мерфи
11
Граббан
11
Граббан
9
Мерфи
Остались в запасе
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
13
Джордан Смит
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
8
Лайам Уолш
ЦП
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Бристоль Сити - Ноттингем Форест
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
0 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
1 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Даррен Бонд
(Ланкашир)
Стадион:
Эштон Гэйт
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