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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Дерби Каунти
Ноттингем Форест - Дерби Каунти: обзор матча 25 февраля 2019
Ноттингем Форест
25.02.2019, понедельник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
2'
Й. Беналуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Дерби Каунти
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Томори
Желтая карточка
Д. Коулбэк
82'
29'
Желтая карточка
Д. Холмс
26'
Желтая карточка
Х. Уилсон
ГОЛ! 1:0!
Й. Беналуан
Пас отдал
Д. Робинсон
2'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
3
Эшли Коул
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
4-3-2
25
Пантилимон
29
Беналуан
37
Милошевич
14
Робинсон
2
Дариква
23
Осборн
26
Уотсон
4
Коулбэк
9
Мерфи
11
Лолли
4-3-1-2
13
Рос
36
Кио
3
Коул
2
Богль
23
Томори
14
Холмс
23
Хаддлстоун
10
Кинг
10
Уилсон
7
Мэрриот
29
Уогхорн
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Дерби Каунти
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
12
Жоао Карвалью
АП
15
Люк Стил
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
33
Скотт Карсон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
12
Жоао Карвалью
АП
15
Люк Стил
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Ноттингем Форест - Дерби Каунти
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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