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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Ноттингем Форест
Сток Сити - Ноттингем Форест: обзор матча 02 марта 2019
Сток Сити
02.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
15'
О. Этебо
74'
Б. Афобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Ч. Адам
90'
+4
Желтая карточка
Д. МакКлин
87'
85'
Желтая карточка
Й. Беналуан
ГОЛ! 2:0!
Б. Афобе
Пас отдал
Т. Инс
74'
61'
Желтая карточка
Д. Робинсон
ГОЛ! 1:0!
О. Этебо
Пас отдал
Т. Инс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
25
Пеле
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Лео Бонатини
ЦФ
4-4-2
1
Батлэнд
23
Батт
17
Шоукросс
4
Мартинс-Инди
12
Эдвардс
10
Инс
6
Клукас
5
Этебо
7
Аллен
9
Кркич
23
Афобе
4-3-2
25
Пантилимон
14
Робинсон
2
Дариква
29
Беналуан
37
Милошевич
4
Коулбэк
26
Уотсон
23
Осборн
11
Лолли
9
Мерфи
Остались в запасе
Сток Сити
Ноттингем Форест
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
15
Люк Стил
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
25
Пеле
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
18
Райан Вудс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
15
Люк Стил
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
25
Пеле
ЦП
9
Лео Бонатини
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Сток Сити - Ноттингем Форест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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