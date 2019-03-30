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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Суонси
Ноттингем Форест - Суонси: обзор матча 30 марта 2019
Ноттингем Форест
30.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
80'
Д. Мерфи
87'
М. Ваге
76'
К. Робертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Суонси
Желтая карточка
Й. Беналуан
89'
ГОЛ! 2:1!
М. Ваге
Пас отдал
Д. Лолли
87'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
Д. Лолли
80'
76'
ГОЛ! 0:1!
К. Робертс
Желтая карточка
Т. Дариква
69'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
59'
40'
Желтая карточка
О. МакБарни
Желтая карточка
Д. Лолли
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Суонси
28
Деклан Джон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
4-3-2
25
Пантилимон
2
Дариква
13
Ваге
29
Беналуан
2
Кэш
23
Осборн
4
Коулбэк
26
Уотсон
11
Лолли
11
Граббан
4-1-2-2
15
Нордфельдт
26
Ноутон
20
Картер-Викерс
3
ван дер Хоорн
14
Робертс
6
Гримес
7
Джеймс
43
Целина
12
Дайер
9
МакБарни
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Суонси
12
Жоао Карвалью
АП
15
Люк Стил
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
28
Деклан Джон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
15
Люк Стил
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
25
Пеле
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Остались в запасе
28
Деклан Джон
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Ноттингем Форест - Суонси
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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