Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Престон
Ноттингем Форест - Престон: обзор матча 08 декабря 2018
Ноттингем Форест
08.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 1
Завершен
Престон
56'
Л. Мулт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Престон
Желтая карточка
К. Якоб
86'
74'
Желтая карточка
Б. Дэвис
56'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мулт
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
4
Джек Коулбэк
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Луис Мулт
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
6
Адлан Гедиура
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
10
Грэм Берк
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
4-3-1-2
25
Пантилимон
14
Робинсон
2
Дариква
44
Хефеле
2
Кэш
23
Осборн
22
Якоб
4
Коулбэк
12
Карвалью
11
Граббан
11
Лолли
4-4-2
1
Радд
16
Хьюз
5
Кларк
23
Хантингтон
6
Дэвис
12
Галлахер
8
Брауне
14
Джонсон
29
Баркуйзен
7
Баркер
9
Мулт
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Престон
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
6
Адлан Гедиура
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
12
Крис Максвелл
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
10
Грэм Берк
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
6
Адлан Гедиура
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
10
Грэм Берк
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Ноттингем Форест - Престон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
0 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
Новости команд
Все
Ноттингем Форест
Престон
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:50
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 10:01
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+