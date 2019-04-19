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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест: обзор матча 19 апреля 2019
Шеффилд Юнайтед
19.04.2019, пятница, 14:30
Англия. Чемпионшип, 43 тур
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
51'
М. Даффи
85'
Э. Стивенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест
Желтая карточка
О. Норвуд
86'
ГОЛ! 2:0!
Э. Стивенс
Пас отдал
Д. МакГолдрик
85'
Желтая карточка
Д. Балдок
77'
ГОЛ! 1:0!
М. Даффи
51'
47'
Красная карточка
Й. Беналуан
43'
Желтая карточка
С. Бирам
18'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
25
Пеле
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
23
Кирон Фримен
ПЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
3-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
5
О'Коннелл
19
Стирмен
31
Даффи
32
Балдок
10
Норвуд
13
Флек
17
МакГолдрик
14
Мадин
4-3-2
25
Пантилимон
3
Бирам
13
Ваге
29
Беналуан
2
Кэш
25
Пеле
22
Якоб
4
Коулбэк
11
Лолли
9
Мерфи
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест
23
Кирон Фримен
ПЗ
26
Киран Доуэлл
АП
21
Саймон Мур
ВР
6
Джон Ландстрем
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
15
Люк Стил
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
23
Кирон Фримен
ПЗ
26
Киран Доуэлл
АП
21
Саймон Мур
ВР
6
Джон Ландстрем
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк Стил
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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