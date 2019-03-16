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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Ноттингем Форест
Ипсвич Таун - Ноттингем Форест: обзор матча 16 марта 2019
Ипсвич Таун
16.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
5'
К. Куанер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Ноттингем Форест
90'
+4
Желтая карточка
Й. Беналуан
84'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
ГОЛ! 1:0!
К. Куанер
Пас отдал
Г. Эдвардс
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
23
Колин Куанер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
25
Пеле
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
4-3-1-1
33
Биалковски
14
Бри
28
Пеннингтон
30
Кенлок
4
Чамберс
8
Бишоп
8
Скьюз
31
Джадж
7
Эдвардс
23
Куанер
4-3-2
25
Пантилимон
29
Беналуан
14
Робинсон
2
Дариква
13
Ваге
25
Пеле
4
Коулбэк
23
Осборн
11
Лолли
9
Мерфи
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Ноттингем Форест
99
Трево Чалоба
ЦЗ
1
Дин Геркен
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
12
Жоао Карвалью
АП
15
Люк Стил
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
99
Трево Чалоба
ЦЗ
1
Дин Геркен
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
15
Люк Стил
ВР
37
Александер Милошевич
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Ипсвич Таун - Ноттингем Форест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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