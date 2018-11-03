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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед
Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 03 ноября 2018
Ноттингем Форест
03.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
69'
Л. Граббан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
Д. Робинсон
90'
+2
88'
Желтая карточка
Д. Иган
Желтая карточка
Т. Фигейреду
71'
ГОЛ! 1:0!
Л. Граббан
Пас отдал
Ж. Карвалью
69'
Желтая карточка
М. Кэш
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
11
Джо Лолли
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
15
Пол Кауттс
ЦП
11
Леон Кларк
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ноттингем Форест
15
Люк Стил
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
23
Жил Диаш
ЛВ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Пантилимон
20
Доусон
2
Фигейреду
14
Робинсон
2
Дариква
2
Кэш
22
Якоб
6
Гедиура
12
Карвалью
11
Граббан
11
Лолли
4-3-2
1
Хендерсон
23
Фримен
5
О'Коннелл
15
Иган
3
Стивенс
13
Флек
10
Норвуд
15
Кауттс
14
Шарп
11
Кларк
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
17
Сайди Джанко
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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