Определились все участники общего этапа Лиги Европы

Завершились отборочные матчи в Лиге Европы сезона-2024/25.
Стали известны все 36 участников общего этапа турнира. Жеребьевка состоится 30 августа.
Вот так выглядят корзины:
Корзина 1: «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Аякс», «Рейнджерс», «Айнтрахт», «Лацио», «Тоттенхэм», «Славия»;
Корзина 2: «Реал Сосьедад», «АЗ Алкмаар», «Олимпиакос», «Лион», «Фенербахче», «Брага», ПАОК, «Маккаби Тель-Авив», «Ференцварош»;
Корзина 3: «Карабах», «Галатасарай», «Буде-Глимт», «Виктория Пльзень», «Юнион СЖ», «Динамо Киев», «Лудогорец», «Мидтьюлланд», «Мальме»;
Корзина 4: «Атлетик», «Хоффенхайм», «Ницца», «Андерлехт», «Твенте», «Бешикташ», ФКСБ, РФШ, «Эльфсборг».
Источник: «Бомбардир»