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Итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы-2023/24

1 сентября 2023, 14:35
2

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2023/24.

Группа A: «Вест Хэм», «Олимпиакос», «Фрайбург», «ТСЦ Бачка Топола».

Группа B: «Аякс», «Марсель», «Брайтон», АЕК.

Группа C: «Рейнджерс», «Бетис», «Спарта», «Арис».

Группа D: «Аталанта», «Спортинг», «Штурм», «Ракув».

Группа E: «Ливерпуль», ЛАСК, «Юнион СЖ», «Тулуза».

Группа F: «Вильярреал», «Ренн», «Маккаби Хайфа», «Панатинаикос».

Группа G: «Рома», «Славия», «Шериф», «Серветт».

Группа H: «Байер», «Карабах», «Мольде», «Хэкен».

  • Российские клубы не участвуют в еврокубках из-за санкций от УЕФА.
  • 1-й тур группового этапа ЛЕ будет сыгран 21 сентября.
  • Действующий победитель турнира – «Севилья».

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Вест Хэм Аякс Рейнджерс Аталанта Ливерпуль Вильярреал Рома Байер Ренн Спортинг Бетис Марсель Брайтон ТСЦ Бачка Топола Тулуза Панатинаикос
Комментарии (2)
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DeStar
1693568130
ливерпуль будет развлекаться)
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bluefalcon
1693617693
Группа В, 4 команда Арис из Кипра, а по гиперссылке переходит на греческий клуб
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