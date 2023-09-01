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    Итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы-2023/24

    В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2023/24.

    Группа A: «Вест Хэм», «Олимпиакос», «Фрайбург», «ТСЦ Бачка Топола».

    Группа B: «Аякс», «Марсель», «Брайтон», АЕК.

    Группа C: «Рейнджерс», «Бетис», «Спарта», «Арис».

    Группа D: «Аталанта», «Спортинг», «Штурм», «Ракув».

    Группа E: «Ливерпуль», ЛАСК, «Юнион СЖ», «Тулуза».

    Группа F: «Вильярреал», «Ренн», «Маккаби Хайфа», «Панатинаикос».

    Группа G: «Рома», «Славия», «Шериф», «Серветт».

    Группа H: «Байер», «Карабах», «Мольде», «Хэкен».

    • Российские клубы не участвуют в еврокубках из-за санкций от УЕФА.
    • 1-й тур группового этапа ЛЕ будет сыгран 21 сентября.
    • Действующий победитель турнира – «Севилья».

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    Все участники группового этапа Лиги Европы: составы корзин 4
    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2023 14:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      bluefalcon 2 сентября, 04:21

      Группа В, 4 команда Арис из Кипра, а по гиперссылке переходит на греческий клуб

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3689

      FRZZ 1 сентября, 17:51

      Из бывшего Союза 2 команды, Карабах и Шериф, будем болеть за них.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12627

      DeStar 1 сентября, 14:35

      ливерпуль будет развлекаться)

      1
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