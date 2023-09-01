Итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы-2023/24

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2023/24.
Группа A: «Вест Хэм», «Олимпиакос», «Фрайбург», «ТСЦ Бачка Топола».
Группа B: «Аякс», «Марсель», «Брайтон», АЕК.
Группа C: «Рейнджерс», «Бетис», «Спарта», «Арис».
Группа D: «Аталанта», «Спортинг», «Штурм», «Ракув».
Группа E: «Ливерпуль», ЛАСК, «Юнион СЖ», «Тулуза».
Группа F: «Вильярреал», «Ренн», «Маккаби Хайфа», «Панатинаикос».
Группа G: «Рома», «Славия», «Шериф», «Серветт».
Группа H: «Байер», «Карабах», «Мольде», «Хэкен».
- Российские клубы не участвуют в еврокубках из-за санкций от УЕФА.
- 1-й тур группового этапа ЛЕ будет сыгран 21 сентября.
- Действующий победитель турнира – «Севилья».
Источник: «Бомбардир»