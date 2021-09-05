Бородюк: «К сборной России много вопросов. Пусть игроки и тренеры посмотрят последние 15-20 минут матча с Кипром и сделают выводы»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк не полностью доволен победой сборной России в отборочном матче ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Ассистентский дубль сделал Федор Смолов.

«С точки зрения результата, ребята – молодцы, можно поздравить команду. Есть три очка, это всегда хорошо в плане психологии для любой команды. А с точки зрения качества, много вопросов. На эти вопросы пусть отвечает главный тренер и его штаб.

Нет смысла говорить об этом что-либо, пусть они сами, футболисты и тренерский штаб, посмотрят последние 15-20 минут и сделают выводы. Если мы сейчас будет ориентироваться на игру с командой Кипра или Мальты, тогда какие у нас планы на будущее? Надо ориентир делать, когда будем играть против сборных Германии, Бельгии, Испании, Дании и так далее – надо здесь смотреть и оценивать, где мы находимся.

Сейчас эти команды – Кипра и Мальты – естественно, мы должны обыгрывать. Поэтому петь дифирамбы или критиковать сборную нет смысла. Сборная набрала три очка – это хорошо, а над качеством игры предстоит еще много работать.

Шансы сборной будут решаться в двух выездных матчах – против Хорватии и Словении, а также домашней игре со сборной Словакии. У словенцев появляется шанс, они выиграли у Мальты, и у них теперь семь очков. В этих трех матчах решится судьба путевки на чемпионат мира. Желаю сборной, чтобы она эти три матча сыграла уверенно и достойно», – сказал Бородюк.

При Бородюке-тренере сборная России брала бронзу Евро-2008.

Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).

Россия лидирует в группе.

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