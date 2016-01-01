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    Дарья Карпина – после победы над Кипром: «Это не то, что мы ожидали увидеть»

    Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья дала комментарий после победы команды над Кипром в отборе ЧМ-2022. Карпина не полностью довольна встречей.

    – Как вам игра? По результату вопросов нет, но в концовке команда явно подсела.

    – Я, конечно, не эксперт, не мне судить, но да, это, наверное, не то, что мы ожидали увидеть. Главное, что одержали победу. Надо уже думать о следующем матче и готовиться к нему. Поздравила ли Валерия Георгиевича? Еще нет, на эмоциях еще даже не успела ему написать.

    • Карпина присутствовала на матче в Никосии.
    • Россия лидирует в группе.
    • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 21:29
    Комментарии12
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      Рейтинг: +618

      Лфшт 8 минут назад

      Почему мнение жен внезапно стало учитываться ? При всём уважении, но это не ваша задача комментировать работу мужа. дома можете поздравить, а на всеобщее обозрение зачем?

      0
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      Рейтинг: +79

      ugc-gaming 16 минут назад

      уберите пёсд от футбола пожалуйста, зачем вообще эта информация? кого волнует о чем думает какая то дырка?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2034

      Бриг 44 минуты назад

      Как можем, как можем...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2647

      Иван Петров 1986 59 минут назад

      Еще одна Зарема появилась.

      4
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      Рейтинг: +6793

      Рубинище > Иван Петров 1986 42 минуты назад

      если Валера в Спартак уйдёт- будут новости с 2х телеграмов лететь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1555

      lek! 1 час назад

      Матч вообще не о чем хоть и победили , будем брать трудовые очки у слабых команд и радоваться , а как встретим топ команду наложим в штаны .

      1
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      Рейтинг: +419

      RUSARM 1 час назад

      А давайте еще у мамы ,бабушки Карпина спросим??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6880

      Fusballer > RUSARM 51 минуту назад

      И у кота не забыть спросить!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1861

      kvm 1 час назад

      Дарья. не превратись в зарему

      4
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      Рейтинг: +129

      чаппай > kvm 1 час назад

      Зарема норм, ваще шарит за управление футбольным клубом

      2
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      Рейтинг: +6880

      Fusballer > чаппай 50 минут назад

      Не в футболе суть.

      1
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      Рейтинг: +46524

      MaxRnD 1 час назад

      Даша, их розгами пороть надо

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