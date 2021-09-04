Дарья Карпина – после победы над Кипром: «Это не то, что мы ожидали увидеть»

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья дала комментарий после победы команды над Кипром в отборе ЧМ-2022. Карпина не полностью довольна встречей.

– Как вам игра? По результату вопросов нет, но в концовке команда явно подсела.

– Я, конечно, не эксперт, не мне судить, но да, это, наверное, не то, что мы ожидали увидеть. Главное, что одержали победу. Надо уже думать о следующем матче и готовиться к нему. Поздравила ли Валерия Георгиевича? Еще нет, на эмоциях еще даже не успела ему написать.