Дарья Карпина – после победы над Кипром: «Это не то, что мы ожидали увидеть»

Почему мнение жен внезапно стало учитываться ? При всём уважении, но это не ваша задача комментировать работу мужа. дома можете поздравить, а на всеобщее обозрение зачем?
Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья дала комментарий после победы команды над Кипром в отборе ЧМ-2022. Карпина не полностью довольна встречей.
– Как вам игра? По результату вопросов нет, но в концовке команда явно подсела.
– Я, конечно, не эксперт, не мне судить, но да, это, наверное, не то, что мы ожидали увидеть. Главное, что одержали победу. Надо уже думать о следующем матче и готовиться к нему. Поздравила ли Валерия Георгиевича? Еще нет, на эмоциях еще даже не успела ему написать.
- Карпина присутствовала на матче в Никосии.
- Россия лидирует в группе.
- Следующий соперник – Мальта (7 сентября).