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  • Дарья Карпина – после победы над Кипром: «Это не то, что мы ожидали увидеть»

Дарья Карпина – после победы над Кипром: «Это не то, что мы ожидали увидеть»

4 сентября 2021, 21:29
20

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья дала комментарий после победы команды над Кипром в отборе ЧМ-2022. Карпина не полностью довольна встречей.

– Как вам игра? По результату вопросов нет, но в концовке команда явно подсела.

– Я, конечно, не эксперт, не мне судить, но да, это, наверное, не то, что мы ожидали увидеть. Главное, что одержали победу. Надо уже думать о следующем матче и готовиться к нему. Поздравила ли Валерия Георгиевича? Еще нет, на эмоциях еще даже не успела ему написать.

  • Карпина присутствовала на матче в Никосии.
  • Россия лидирует в группе.
  • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Кипр Россия Карпин Валерий
Комментарии (20)
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MaxRnD
1630780427
Даша, их розгами пороть надо
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kvm
1630780788
Дарья. не превратись в зарему
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Иван Петров 1986
1630782187
Еще одна Зарема появилась.
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qzma
1630784740
уберите пёсд от футбола пожалуйста, зачем вообще эта информация? кого волнует о чем думает какая то дырка?
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ALEXMAN888
1630787057
Дарья, Зарема... при чём тут бабы? Мужики, чё уже без баб, ни чё не могут! Мужик зарабатывает, а баба сосёт и рулит! Дожились!
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Dinamikk
1630799647
Дарья конечно приятная женщина, но с ораторами ниже соглашусь, если будем постить комментарии всех жен футболистов то просто захлебнемся в новостях, и будем пропускать что то важное.. проще говоря никому мнение баб в футболе не интересно, оставьте в покое последнее убежище мужиков товарищи феминистки
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portero
1630815793
Лавры Заремы покоя не дают....
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mihail200606
1630817429
Жену его теперь после каждого матча спрашивать будем?
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Hektor 84
1630825621
Сказала и сказала! Накинулись все на нее. Журналюшка спросил она и ответила. Спрос с того журналюшки, который ради хайпа бегает за мнением до жен тренеров и футболистов! И еще с одного оленя который потом это публикует.
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zigbert
1630826907
Сейчас главное достичь результата а игра придет постепенно.
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