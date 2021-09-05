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  • Карпин: «Сказалась ли на матче на Кипре погода? Это отговорки для бедных»

Карпин: «Сказалась ли на матче на Кипре погода? Это отговорки для бедных»

5 сентября 2021, 08:46
13

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не считает погоду ключевым фактором отборочного матча ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Ассистентский дубль оформил форвард Федор Смолов.

«Сказывались ли погодные условия? Может быть. Но это отговорки для бедных.

Результат приемлемый. Игра, мягко говоря, не порадовала, второй тайм с 60-й минуты совсем не порадовал, очень плохо. Проблема в физическом состоянии, оно не позволяло делать простые вещи.

Что касается Федора Смолова, если бы он сыграл с Хорватией, сегодня мог бы выглядеть не лучшим образом. Нужна ротация», – убежден Карпин.

  • Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).
  • Россия лидирует в группе.
  • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

Смолов – о матче с Кипром: «Очень сильно сказалась жара. Очень душно, очень непросто играть»

Карпин: «Игра с Кипром, мягко говоря, не порадовала»

Головин: «В матче с Кипром не все получалось идеально»

Дарья Карпина – после победы над Кипром: «Это не то, что мы ожидали увидеть»

Источник: УЕФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Кипр Россия Карпин Валерий
Комментарии (13)
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acor94
1630824214
всё верно, у нас в сборной миллионеры играют, не по статусу!
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alex1951
1630824728
Задача Карпина государственной важности: Денно и Ношно выбивать Дурь из голов ,зараженных ,,вирусом чабана,,............и лишь тогда мы увидим улучшение ,как в свое время игра с участием Карпина в игре с Францией в Париже (2-3)
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NewLife
1630825657
Оказывается Смолов - бедняк, я не знал.
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Nord-1
1630832679
Главное в этой ситуации попасть на ЧМ. Это главная задача перед Карпиным. Покритиковать успеем. Сейчас эксперимент с составом, не более того.
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Benifacto
1630833063
если умирать с Кипром после часа игры, то как их в клубах держат? этож дичь....еще и мазаться из за жары...ппц Кипр живет по Московскому времени, и температура на закате 27 и ниже.....так что скидывать на жару свой не профессионализм это просто ублюдство, могли бы честно сказать да под сдали...что и сказал Валера!
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ab15488
1630834382
Скромный намёк, что в сборной только богатые
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заткнитемнерот
1630854428
Походу, всем стало очевидно, что функционально футболисты нашей сборной на уровне ниже среднего. И то, если считать, что ниже среднего это Кипр.
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portero
1630873575
Валера давай дерзай...
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