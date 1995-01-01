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    Карпин: «Сказалась ли на матче на Кипре погода? Это отговорки для бедных»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин не считает погоду ключевым фактором отборочного матча ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Ассистентский дубль оформил форвард Федор Смолов.

    «Сказывались ли погодные условия? Может быть. Но это отговорки для бедных.

    Результат приемлемый. Игра, мягко говоря, не порадовала, второй тайм с 60-й минуты совсем не порадовал, очень плохо. Проблема в физическом состоянии, оно не позволяло делать простые вещи.

    Что касается Федора Смолова, если бы он сыграл с Хорватией, сегодня мог бы выглядеть не лучшим образом. Нужна ротация», – убежден Карпин.

    • Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).
    • Россия лидирует в группе.
    • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

    Смолов – о матче с Кипром: «Очень сильно сказалась жара. Очень душно, очень непросто играть»

    Карпин: «Игра с Кипром, мягко говоря, не порадовала»

    Головин: «В матче с Кипром не все получалось идеально»

    Дарья Карпина – после победы над Кипром: «Это не то, что мы ожидали увидеть»

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    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 08:46
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9900

      NewLife 1 час назад

      Оказывается Смолов - бедняк, я не знал.

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      Рейтинг: +9586

      alex1951 2 часа назад

      Задача Карпина государственной важности: Денно и Ношно выбивать Дурь из голов ,зараженных ,,вирусом чабана,,............и лишь тогда мы увидим улучшение ,как в свое время игра с участием Карпина в игре с Францией в Париже (2-3)

      1
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      Рейтинг: +7574

      Alekxei Z. > alex1951 1 час назад

      Что вы всё тот матч вспоминает ?
      Смотрите дальше той игры. После той победы , Мы не попали на Евро , а французы там стали первыми !!!!
      Так что тот матч надо рассматривать как "пиррова победа".
      Выхлоп нулевой, но для пропаганды лакомый кусок....

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      Рейтинг: +643

      vladimir63 > Alekxei Z. 1 час назад

      а ты его посмотри ! тогда наши в футбол играли ! да и не только наши ! бригада врачей на поле появилась один раз за весь матч ! когда француза с поля унесли ! никто не валялся на поле ! они играли в футбол ! а сейчас одно кривляние и жуткая симуляция ! ну и главное - у нас тогда половина сборной в европе играла ! а сейчас их и тут не плохо кормят !

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      Рейтинг: +1894

      acor94 2 часа назад

      всё верно, у нас в сборной миллионеры играют, не по статусу!

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