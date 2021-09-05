Карпин: «Сказалась ли на матче на Кипре погода? Это отговорки для бедных»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не считает погоду ключевым фактором отборочного матча ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Ассистентский дубль оформил форвард Федор Смолов.

«Сказывались ли погодные условия? Может быть. Но это отговорки для бедных.

Результат приемлемый. Игра, мягко говоря, не порадовала, второй тайм с 60-й минуты совсем не порадовал, очень плохо. Проблема в физическом состоянии, оно не позволяло делать простые вещи.

Что касается Федора Смолова, если бы он сыграл с Хорватией, сегодня мог бы выглядеть не лучшим образом. Нужна ротация», – убежден Карпин.

Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).

Россия лидирует в группе.

Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

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