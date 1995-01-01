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    Головин: «В матче с Кипром не все получалось идеально»

    Полузащитник сборной России Александр Головин подытожил матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Он не полностью удовлетворен победой.

    «Набрали три очка и это самое главное сейчас. В принципе всe получилось так, как и должно быть в таких матчах.

    Важно было побыстрее забить, чтобы потом играть уже с определeнным запасом. Поэтому, конечно, гол в самом начале встречи имел большое значение.

    То же самое можно сказать и про второй мяч, который мы забили практически сразу после перерыва. Понятно, что не всe получалось идеально, в каких-то эпизодах можно было сыграть чуть иначе, но идeт борьба за выход на чемпионат мира. Группа у нас ровная, поэтому обязательно нужно набирать свои очки, что мы и сделали сегодня», – сказал игрок «Монако».

    • Головина признали лучшим игроком встречи в составе России.
    • Россия лидирует в группе.
    • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2034

      Бриг 40 минут назад

      Не всё? А что - идеально?

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