Головин: «В матче с Кипром не все получалось идеально»

Полузащитник сборной России Александр Головин подытожил матч отборочного цикла ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Он не полностью удовлетворен победой.
«Набрали три очка и это самое главное сейчас. В принципе всe получилось так, как и должно быть в таких матчах.
Важно было побыстрее забить, чтобы потом играть уже с определeнным запасом. Поэтому, конечно, гол в самом начале встречи имел большое значение.
То же самое можно сказать и про второй мяч, который мы забили практически сразу после перерыва. Понятно, что не всe получалось идеально, в каких-то эпизодах можно было сыграть чуть иначе, но идeт борьба за выход на чемпионат мира. Группа у нас ровная, поэтому обязательно нужно набирать свои очки, что мы и сделали сегодня», – сказал игрок «Монако».
- Головина признали лучшим игроком встречи в составе России.
- Россия лидирует в группе.
- Следующий соперник – Мальта (7 сентября).
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