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    Карпин: «Игра с Кипром, мягко говоря, не порадовала»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил итог матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Это его первая победа во главе команды.

    «Итог матча – три очка, приемлемый результат. Нам нужно было завоевать три очка. Игра, мягко говоря, не порадовала, за исключением первых 15 минут. То, что потом было до 60-й минуты – плюс-минус, после неe – очень плохо.

    Причина – функциональное состояние, оно не позволяло делать какие-то вещи», – сообщил Карпин.

    • Ассистентский дубль оформил Федор Смолов.
    • Россия лидирует в группе.
    • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:08
    Комментарии16
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      Рейтинг: +9584

      alex1951 1 минуту назад

      Что там говорить....тут и 20-0 не утешило......
      Вообщем работать ,работать и работать.......
      Определить костяк и наигрывать ,наигрывать.....

      0
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      Рейтинг: +127

      ElninoO 12 минут назад

      Ну с физухой ничего не поделаешь, это от клубов зависит.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +16529

      JTherry 25 минут назад

      самокритично, конечно, но почему команда играет только в первые минуты таймов, а потом только отбивается...? физическая форма - не на высоте...

      2
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      ...
      Рейтинг: +7572

      playsh > JTherry 12 минут назад

      Два очка наши,сейчас больше чего не надо...потом.

      1
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      Рейтинг: +16529

      JTherry > playsh 8 минут назад

      целых три очка наши...)

      1
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      Рейтинг: +6793

      Рубинище 33 минуты назад

      Ну хоть сам всё видит.

      4
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      Рейтинг: +972

      balam 36 минут назад

      чемп в разгаре.парни устали просто.всех на хрен на базу и режим казарменный

      0
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      Рейтинг: +1861

      kvm 37 минут назад

      игра была равна: играли 2 ...

      0
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      Рейтинг: +6880

      Fusballer > kvm 31 минуту назад

      играли 2 супер-сборных!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4442

      polt 39 минут назад

      Объясните мне про функциональное состояние или нестояние, в Гейропе почему то футболисты функционально состоятельны, а нашим чего не хватает

      2
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      Рейтинг: +948

      Alex Y > polt 31 минуту назад

      Потому что это наши футболисты)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16529

      JTherry > polt 11 минут назад

      Валера в сборную пригласил из "Ростова" испанского тренера по физподготовке Луиса Мартинеса... Ростов регулярно по весне был никакой, а в сборной еще и мышечных травм полным полно, 6 человек выбыли...

      0
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      Рейтинг: +2647

      Иван Петров 1986 > polt 6 секунд назад

      А потому что они и так хорошие бабки получают и зачем надрываться. А когда тренер их гонять начинает они его сливают как сейчас в Спартаке.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Semargl18 41 минуту назад

      Валера гаси нахер медштаб... физика в никуда

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      Рейтинг: +2034

      Бриг 46 минут назад

      Да уж. Жара?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +955

      Loko_Roma 51 минуту назад

      Валера хоть говорит правду, игра грвно, обычно наши тренеришки обосновывали такую игру упертостью соперника, но никак не собственной импотенцией

      4
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