Карпин: «Игра с Кипром, мягко говоря, не порадовала»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил итог матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Это его первая победа во главе команды.

«Итог матча – три очка, приемлемый результат. Нам нужно было завоевать три очка. Игра, мягко говоря, не порадовала, за исключением первых 15 минут. То, что потом было до 60-й минуты – плюс-минус, после неe – очень плохо.

Причина – функциональное состояние, оно не позволяло делать какие-то вещи», – сообщил Карпин.

Ассистентский дубль оформил Федор Смолов .

. Россия лидирует в группе.

Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

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