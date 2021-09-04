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Карпин: «Игра с Кипром, мягко говоря, не порадовала»

4 сентября 2021, 22:08
32

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил итог матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Это его первая победа во главе команды.

«Итог матча – три очка, приемлемый результат. Нам нужно было завоевать три очка. Игра, мягко говоря, не порадовала, за исключением первых 15 минут. То, что потом было до 60-й минуты – плюс-минус, после неe – очень плохо.

Причина – функциональное состояние, оно не позволяло делать какие-то вещи», – сообщил Карпин.

  • Ассистентский дубль оформил Федор Смолов.
  • Россия лидирует в группе.
  • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

Головин: «В матче с Кипром не все получалось идеально»

Дарья Карпина – после победы над Кипром: «Это не то, что мы ожидали увидеть»

Источник: «Чемпионат»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Кипр Россия Карпин Валерий
Комментарии (32)
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Loko_Roma
1630782626
Валера хоть говорит правду, игра грвно, обычно наши тренеришки обосновывали такую игру упертостью соперника, но никак не собственной импотенцией
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Semargl18
1630783230
Валера гаси нахер медштаб... физика в никуда
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polt
1630783384
Объясните мне про функциональное состояние или нестояние, в Гейропе почему то футболисты функционально состоятельны, а нашим чего не хватает
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Рубинище
1630783725
Ну хоть сам всё видит.
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JTherry
1630784186
самокритично, конечно, но почему команда играет только в первые минуты таймов, а потом только отбивается...? физическая форма - не на высоте...
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ElninoO
1630785012
Ну с физухой ничего не поделаешь, это от клубов зависит.
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NewLife
1630786612
Согласен с оценкой Г.Т. Однако, не понятно, что в российском футболе не так с физикой, ведь выносливость, без всяких бромантанов, всегда была основным козырем советских команд.
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portero
1630816091
Дааа Валера, эти игроки не только кривоногие, но еще дохлые и ленивые... тоска беспросветная, смотреть как они умирают через 15 минут небыстрой игры... В ЕК нам звиздец только поэтому, нулевая физика..
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RJM555
1630816711
отсчет пошел
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Atom2020
1630819153
А первые 15 минут чем порадовали Валеру? ... ну кроме гола ... тем, что чуть быстрее передвигались по полю? Бездарная игра. В центре поля - полный ноль. В нападении и обороне не лучше. И это с Кипром! Валера, ты им или вожжей пропиши или хотя бы вызывай тех, кто 90 минут по полю бегать будет ... Зарубежники: Миранчук, Головин, Черышев, так вообще как мажоры вышли ... типа от одного их статуса мяч сам в ворота залетать должен ... а по факту не лучше местных поленьев сыграли. По защите, ну не знаю, куда Валера вообще смотрит ... Если уж Кипр 16 ударов смог нанести ...
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