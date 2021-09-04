Карпин: «Игра с Кипром, мягко говоря, не порадовала»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил итог матча отборочного цикла ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Это его первая победа во главе команды.
«Итог матча – три очка, приемлемый результат. Нам нужно было завоевать три очка. Игра, мягко говоря, не порадовала, за исключением первых 15 минут. То, что потом было до 60-й минуты – плюс-минус, после неe – очень плохо.
Причина – функциональное состояние, оно не позволяло делать какие-то вещи», – сообщил Карпин.
- Ассистентский дубль оформил Федор Смолов.
- Россия лидирует в группе.
- Следующий соперник – Мальта (7 сентября).
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Источник: «Чемпионат»