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    Смолов – о матче с Кипром: «Очень сильно сказалась жара. Очень душно, очень непросто играть»

    Нападающий сборной России Федор Смолов пожаловался на погодные условия во время отборочного матча ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Однако жара не помешала ему сделать ассистентский дубль.

    «Жара очень сильно сказалась. В таких условиях очень непросто играть. Очень жарко, очень душно. Быстрее наступает обезвоживание. В тяжелом выезде взяли три очка», – констатировал Смолов.

    • Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).
    • Россия лидирует в группе.
    • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

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    Источник: ютуб-канал сборной России

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    Сегодня, 22:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +272

      I'll be back 4 минуты назад

      В Анадыре +12 . Комфортно!
      Федя! Ждём! Но тут работать надо.

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