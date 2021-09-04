Смолов – о матче с Кипром: «Очень сильно сказалась жара. Очень душно, очень непросто играть»

Нападающий сборной России Федор Смолов пожаловался на погодные условия во время отборочного матча ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Однако жара не помешала ему сделать ассистентский дубль.

«Жара очень сильно сказалась. В таких условиях очень непросто играть. Очень жарко, очень душно. Быстрее наступает обезвоживание. В тяжелом выезде взяли три очка», – констатировал Смолов.

Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).

Россия лидирует в группе.

Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

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