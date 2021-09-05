Карпин – о матче с Кипром: «Игрокам в такую жару реально тяжело. Это не отговорка, а данность. Во втором тайме подсели – это тоже данность»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался на тему погоды после отборочного матча ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Ассистентский дубль оформил форвард Федор Смолов.

«Если просто стоять, то кажется, что дико комфортно. Я в рубашке стоял и вспотел. Футболистам в такую жару бегать реально тяжело. Это не отговорка, это данность. Во втором тайме многие подсели физически – это тоже данность», – сказал Карпин.

Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).

Россия лидирует в группе.

Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

Карпин: «Сказалась ли на матче на Кипре погода? Это отговорки для бедных»

Смолов – о матче с Кипром: «Очень сильно сказалась жара. Очень душно, очень непросто играть»

Карпин: «Игра с Кипром, мягко говоря, не порадовала»

Головин: «В матче с Кипром не все получалось идеально»

Дарья Карпина – после победы над Кипром: «Это не то, что мы ожидали увидеть»