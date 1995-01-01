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    Карпин – о матче с Кипром: «Игрокам в такую жару реально тяжело. Это не отговорка, а данность. Во втором тайме подсели – это тоже данность»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался на тему погоды после отборочного матча ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Ассистентский дубль оформил форвард Федор Смолов.

    «Если просто стоять, то кажется, что дико комфортно. Я в рубашке стоял и вспотел. Футболистам в такую жару бегать реально тяжело. Это не отговорка, это данность. Во втором тайме многие подсели физически – это тоже данность», – сказал Карпин.

    • Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).
    • Россия лидирует в группе.
    • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

    Карпин: «Сказалась ли на матче на Кипре погода? Это отговорки для бедных»

    Смолов – о матче с Кипром: «Очень сильно сказалась жара. Очень душно, очень непросто играть»

    Карпин: «Игра с Кипром, мягко говоря, не порадовала»

    Головин: «В матче с Кипром не все получалось идеально»

    Дарья Карпина – после победы над Кипром: «Это не то, что мы ожидали увидеть»

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    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5006

      Давид59 19 минут назад

      То, что жарко было обеим командам одинаково это так. Но я бы в поддержку наших добавил, что киприоты адаптированы к этой температуре. Вот это - данность.

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      Рейтинг: +9900

      NewLife 39 минут назад

      УЕФА пишет: Карпин: «Сказалась ли на матче на Кипре погода? Это отговорки для бедных»
      Канделака (матч тв) пишет: Карпин – о матче с Кипром: «Игрокам в такую жару реально тяжело. Это не отговорка, а данность.
      Вы писаки, разберитесь сначала, или Валера на ходу переобулся ?

      0
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      Рейтинг: +1665

      tarasofka > NewLife 24 минуты назад

      так он сам вчера после матча по телеку сказал, то, что здесь написано.

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      Рейтинг: +231

      jek718875 50 минут назад

      А.ЗАБАЛОТНОМУ на скамейке не было жарко

      0
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      Рейтинг: +2679

      Бухбух 59 минут назад

      Карпин после непопадания на ЧМ-2022: "Игрокам в такой группе было реально тяжело. Это не отговорка, а данность. Ну, не попали на ЧМ – это тоже данность".

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