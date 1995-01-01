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    ФНЛ. «Оренбург» разгромил «Торпедо», «Нижний Новгород» проиграл «Факелу» и другие результаты

    «Оренбург» разгромил на своем поле «Торпедо» (3:0) в рамках 29-го тура ФНЛ и поднялся на второе место. Команда Сергея Игнашевича не побеждает с ноября и опустилась на пятое место.

    «Нижний Новгород» проиграл дома «Факелу» и опустился на третье место. «Крылья Советов» обыграли на выезде «Томь» Александра Кержакова благодаря дублю Ивана Сергеева и упрочили лидерство.

    Первенство ФНЛ. 29-й тур

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Краснодар-2 (Краснодар) – 0:0

    Удаления: нет – Стежко, 29.

    Велес (Москва) – Балтика (Калининград) – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Баев (автогол), 77.

    Удаления: Кахидзе, 75 (вторая ж.к.) – нет.

    Нижний Новгород – Факел (Воронеж) – 1:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Разборов, 7; 0:2 – Акбашев, 31; 1:2 – Султонов, 45.

    Спартак-2 (Москва) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Петров (с пенальти), 66.

    Томь (Томск) – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сергеев (с пенальти), 33; 1:1 – Эннин, 64; 1:2 – Сергеев, 77; 1:3 – Голенков, 90+5.

    Енисей (Красноярск) – Шинник (Ярославль) – 6:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кичин, 25; 2:0 – Лескано, 31; 3:0 – Кичин, 51; 4:0 – Глушков, 58; 5:0 – Лескано, 61; 6:0 – Ломакин, 74.

    Удаления: нет – Гонгапшев, 72 (вторая ж.к.).

    Иртыш (Омск) – Текстильщик (Иваново) – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Обивалин, 30.

    Удаления: нет – Хрипков, 75 (вторая ж.к.).

    Оренбург – Торпедо (Москва) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Прудников, 2; 2:0 – Фамейе (с пенальти), 29; 3:0 – Миронов, 59.

    Удаления: Аде, 85 (вторая ж.к.) – нет.

    Динамо (Брянск) – Алания (Владикавказ) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Магомедов, 50; 0:2 – Машуков, 58.

    Чайка (Песчанокопское) – Акрон (Тольятти) – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Майрович, 75.

    Чертаново (Москва) – Волгарь (Астрахань) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Агаларов (с пенальти), 34; 1:1 – Канищев, 54.

    Календарь первенства ФНЛ

    Турнирная таблица первенства ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +424

      kosmonaft 11 минут назад

      я продам жену и книги Факел будет в высей лиги

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