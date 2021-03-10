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ФНЛ. «Оренбург» разгромил «Торпедо», «Нижний Новгород» проиграл «Факелу» и другие результаты

10 марта 2021, 20:24
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«Оренбург» разгромил на своем поле «Торпедо» (3:0) в рамках 29-го тура ФНЛ и поднялся на второе место. Команда Сергея Игнашевича не побеждает с ноября и опустилась на пятое место.

«Нижний Новгород» проиграл дома «Факелу» и опустился на третье место. «Крылья Советов» обыграли на выезде «Томь» Александра Кержакова благодаря дублю Ивана Сергеева и упрочили лидерство.

Первенство ФНЛ. 29-й тур

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Краснодар-2 (Краснодар) – 0:0

Удаления: нет – Стежко, 29.

Велес (Москва) – Балтика (Калининград) – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Баев (автогол), 77.

Удаления: Кахидзе, 75 (вторая ж.к.) – нет.

Нижний Новгород – Факел (Воронеж) – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Разборов, 7; 0:2 – Акбашев, 31; 1:2 – Султонов, 45.

Спартак-2 (Москва) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Петров (с пенальти), 66.

Томь (Томск) – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Сергеев (с пенальти), 33; 1:1 – Эннин, 64; 1:2 – Сергеев, 77; 1:3 – Голенков, 90+5.

Енисей (Красноярск) – Шинник (Ярославль) – 6:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кичин, 25; 2:0 – Лескано, 31; 3:0 – Кичин, 51; 4:0 – Глушков, 58; 5:0 – Лескано, 61; 6:0 – Ломакин, 74.

Удаления: нет – Гонгапшев, 72 (вторая ж.к.).

Иртыш (Омск) – Текстильщик (Иваново) – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Обивалин, 30.

Удаления: нет – Хрипков, 75 (вторая ж.к.).

Оренбург – Торпедо (Москва) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Прудников, 2; 2:0 – Фамейе (с пенальти), 29; 3:0 – Миронов, 59.

Удаления: Аде, 85 (вторая ж.к.) – нет.

Динамо (Брянск) – Алания (Владикавказ) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Магомедов, 50; 0:2 – Машуков, 58.

Чайка (Песчанокопское) – Акрон (Тольятти) – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Майрович, 75.

Чертаново (Москва) – Волгарь (Астрахань) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Агаларов (с пенальти), 34; 1:1 – Канищев, 54.

Календарь первенства ФНЛ

Турнирная таблица первенства ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск Краснодар-2 Велес Балтика Нижний Новгород Факел Спартак-2 Нефтехимик Томь Крылья Советов Енисей Шинник Иртыш Текстильщик Оренбург Торпедо Динамо Бр Алания Чайка Акрон Чертаново Волгарь
Комментарии (9)
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kosmonaft
1615397509
я продам жену и книги Факел будет в высей лиги
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portero
1615405066
Крылья выйдут в РПЛ , только вот опять начнется пиление денег и вылет... Как сократить чинуш и устранить от пиления денег в ФК.
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aubergine
1615406590
Текстильщик радует очень. В 4 последних играх 10 очков набрали.
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zigbert
1615467791
Из всех результатов пожалуй очень неожиданное поражение Нижнего Новгорода.
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