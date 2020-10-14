Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ФНЛ. «Томь» Кержакова проиграла «Краснодару-2», «Спартак-2» уступил «Крыльям Советов» и другие результаты

ФНЛ. «Томь» Кержакова проиграла «Краснодару-2», «Спартак-2» уступил «Крыльям Советов» и другие результаты

14 октября 2020, 00:15
2

«Оренбург» продолжает идти в сезоне ФНЛ без поражений. В 15-м туре аутсайдер прошлого розыгрыша РПЛ победил «Чайку» Магомеда Адиева.

«Крылья Советов» справились со «Спартаком-2». Александр Кержаков в качестве тренера проиграл второй матч подряд.

Первенство ФНЛ. 15-й тур

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Енисей (Красноярск) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Песиков, 10.

Краснодар-2 (Краснодар) – Томь (Томск) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кутовой, 31; 2:0 – Лапшов, 35 (в свои ворота).

Иртыш (Омск) – Акрон (Тольятти) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Киреев, 45.

Волгарь (Астрахань) – Текстильщик (Иваново) – 0:0

Крылья Советов (Самара) – Спартак-2 (Москва) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Зиньковский, 37 (с пенальти); 1:1 – Литвинов, 52; 2:1 – Сергеев, 79.

Чайка (Песчанокопское) – Оренбург – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Скофлек, 38.

Шинник (Ярославль) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Петров, 14; 1:1 – Низамутдинов, 52; 1:2 – Уридия, 62.

Удаления: Бетюжнов, 48 (вторая ж.к.) – нет.

Велес (Москва) – Нижний Новгород – 1:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Максименко, 55; 1:1 – Сулейманов, 64; 1:2 – Сулейманов, 75; 1:3 – Сапета, 88 (с пенальти).

Удаления: Майга, 24 (вторая ж.к.); Грачев, 86 (вторая ж.к.) – нет.

Факел (Воронеж) – Алания (Владикавказ) – 0:0

Удаления: Григорьев, 66 – нет.

Торпедо (Москва) – Динамо (Брянск) – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Евдокимов, 7; 2:0 – Лебеденко, 25; 3:0 – Лях, 33.

Балтика (Калининград) – Чертаново (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Завезен, 2 (с пенальти); 1:1 – Кашчелан, 62; 1:2 – Молчанов, 84.

Удаления: Тишкин, 64 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ СКА-Хабаровск Енисей Краснодар Краснодар-2 Томь Иртыш Акрон Волгарь Текстильщик Крылья Советов Спартак-2 Спартак Оренбург Шинник Нефтехимик Велес Нижний Новгород Факел Алания Торпедо Динамо Бр Балтика Чертаново Кержаков Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1602658758
Кержаков это же ББББ, трудно представить его тренером.....
Ответить
Главные новости
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
3
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
2
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Все новости
Все новости
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
2
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
1
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
6
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
2
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
10
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
3
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
5
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
13
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+