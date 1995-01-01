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    ФНЛ. «Томь» Кержакова проиграла «Краснодару-2», «Спартак-2» уступил «Крыльям Советов» и другие результаты

    «Оренбург» продолжает идти в сезоне ФНЛ без поражений. В 15-м туре аутсайдер прошлого розыгрыша РПЛ победил «Чайку» Магомеда Адиева.

    «Крылья Советов» справились со «Спартаком-2». Александр Кержаков в качестве тренера проиграл второй матч подряд.

    Первенство ФНЛ. 15-й тур

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Енисей (Красноярск) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Песиков, 10.

    Краснодар-2 (Краснодар) – Томь (Томск) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кутовой, 31; 2:0 – Лапшов, 35 (в свои ворота).

    Иртыш (Омск) – Акрон (Тольятти) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Киреев, 45.

    Волгарь (Астрахань) – Текстильщик (Иваново) – 0:0

    Крылья Советов (Самара) – Спартак-2 (Москва) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Зиньковский, 37 (с пенальти); 1:1 – Литвинов, 52; 2:1 – Сергеев, 79.

    Чайка (Песчанокопское) – Оренбург – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Скофлек, 38.

    Шинник (Ярославль) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Петров, 14; 1:1 – Низамутдинов, 52; 1:2 – Уридия, 62.

    Удаления: Бетюжнов, 48 (вторая ж.к.) – нет.

    Велес (Москва) – Нижний Новгород – 1:3 (0:0)

    Голы: 1:0 – Максименко, 55; 1:1 – Сулейманов, 64; 1:2 – Сулейманов, 75; 1:3 – Сапета, 88 (с пенальти).

    Удаления: Майга, 24 (вторая ж.к.); Грачев, 86 (вторая ж.к.) – нет.

    Факел (Воронеж) – Алания (Владикавказ) – 0:0

    Удаления: Григорьев, 66 – нет.

    Торпедо (Москва) – Динамо (Брянск) – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Евдокимов, 7; 2:0 – Лебеденко, 25; 3:0 – Лях, 33.

    Балтика (Калининград) – Чертаново (Москва) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Завезен, 2 (с пенальти); 1:1 – Кашчелан, 62; 1:2 – Молчанов, 84.

    Удаления: Тишкин, 64 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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