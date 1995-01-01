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    ФНЛ. «Чайка» Адиева вдевятером вырвала победу у «Волгаря», «Краснодар-2» уступил «Акрону» и другие результаты

    «Краснодар-2» в очередном туре ФНЛ уступил в Самарской области. Команда идет в зоне вылета.

    В другой встрече «Чайка» Магомеда Адиева победила «Волгарь», несмотря на два удаления. «Торпедо» Сергея Игнашевича обменялось голами с «Балтикой».

    Первенство ФНЛ. 5-й тур

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Факел (Воронеж) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Барков, 70.

    Томь (Томск) – Динамо (Брянск) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Вотинов, 7; 0:2 – Вотинов, 86.

    Удаления: Бугриев, 84 – нет.

    Акрон (Тольятти) – Краснодар-2 (Краснодар) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Пьянченко, 54.

    Крылья Советов (Самара) – Оренбург – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Алвеш, 13 (с пенальти).

    Нижний Новгород – Алания (Владикавказ) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Хадарцев, 83; 1:1 – Гоцук, 90+1.

    Текстильщик (Иваново) – Енисей (Красноярск) – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Аппаев, 8; 2:0 – Бачинский, 21; 2:1 – Ломакин, 51; 2:2 – Обивалин, 75 (в свои ворота).

    Шинник (Ярославль) – Велес (Москва) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Климов, 6; 0:2 – Максименко, 45+1; 1:2 – Низамутдинов, 85 (с пенальти).

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Чертаново (Москва) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Уридия, 9; 2:0 – Петров, 14; 3:0 – Петров, 90+2.

    Торпедо (Москва) – Балтика (Калининград) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Берковский, 9; 1:1 – Аллеф, 64.

    Чайка (Песчанокопское) – Волгарь (Астрахань) – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Воробьев, 56 (с пенальти); 1:1 – Хомуха, 81 (в свои ворота); 2:1 – Хохлачев, 90+1.

    Удаления: Гаджибеков, 83; Савичев, 84 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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