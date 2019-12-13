Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Завершился групповой этап Лиги Европы сезона-2019/20.
Таким образом, стали известны все участники плей-офф турнира.
Победители групп: «Севилья» (Испания), «Мальме» (Швеция), «Базель» (Швейцария), ЛАСК (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия), «Эспаньол» (Испания), «Гент» (Бельгия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Брага» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия);
Команды, занявшие вторые места: АПОЭЛ (Кипр), «Копенгаген» (Дания), «Хетафе» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Айнтрахт» (Германия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Лудогорец» (Болгария), «Вольфсбург» (Германия), «Рома» (Италия), «Вулверхэмптон» (Англия), «АЗ Алкмаар» (Голландия);
Клубы из Лиги чемпионов: «Брюгге» (Бельгия), «Олимпиакос» (Греция), «Шахтер» (Украина), «Байер» (Германия), «Зальцбург» (Австрия), «Интер» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Аякс» (Голландия).