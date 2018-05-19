Лига 1. «Лион» обыграл «Ниццу» благодаря хет-трику Депая. «ПСЖ» не смог обыграть «Кан»

В матче 38-го тура чемпионата Франции «Лион» обыграл «Ниццу» со счетом 3:2. Хет-трик на счету форварда Мемфиса Депая.

«Ницца» опустилась с шестое на восьмое место и не сыграет в еврокубках в следующем сезоне. В другом матче «Бордо» разгромил «Метц» со счетом 4:0 и поднялся на шестую строчку.

Чемпионат Франции. Лига 1. 38-й тур

Марсель – Амьен – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Сансон, 10; 2:0 – Митроглу, 18; 2:1 – Конате, 30.

Удаление: нет – Монкондюит, 55.

Дижон – Анжер – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Каппель (в свои ворота), 22; 1:1 – Тэт, 53; 2:1 – Тавареш, 75.

Лион – Ницца – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Плеа, 18; 1:1 – Депай, 49; 2:1 – Депай, 66; 3:1 – Депай, 87; 3:2 – Плеа, 89.

Нант – Страсбур – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Дюбуа, 32.

Метц – Бордо – 0:4 (0:4)

Голы: 0:1 – Брэйтуэйт, 10; 0:2 – Малком, 17; 0:3 – Камано, 44; 0:4 – Де Превиль, 78.

Кан – ПСЖ – 0:0

Ренн – Монпелье – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Юну, 13; 1:1 – Мбенза, 17.

Сент-Этьен – Лилль – 5:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Бамба, 7; 2:0 – Амума, 13; 3:0 – Амума, 39; 4:0 – Амума, 61; 5:0 – Малькьюи (в свои ворота), 65.

Труа – Монако – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Рони Лопеш, 22; 0:2 – Рани Лопеш, 71; 0:3 – Мбула, 90+3.

Тулуза – Генгам – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Градель, 59; 2:0 – Саного, 60; 2:1 – Гренье, 66.

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