Чемпионшип. «Ньюкасл» обыграл «Кардифф» и другие результаты

В матче 16-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» оказался сильнее «Кардиффа» со счетом 2:1. На голы Кристиана Атсу и Йоана Жоффрена гости ответили точным ударом Питера Уиттингема.

В других встречах тура «Вулверхэмптон» проиграл «Дерби», «Астон Вилла» победила «Блэкберн», «Бертон» и «Барнсли» голов не забили, «Норвич» потерпел поражение от «Лидса», «Ноттингем» и «КПР» сыграли вничью, «Шеффилд Уэнсдэй» уступил «Ипсвичу», «Уиган» крупно проиграл «Редингу», «Хаддерсфилд» и «Бирмингем» разошлись миром, «Ротерхэм» оказался слабее «Престона», «Бристоль Сити» был побежден «Брайтоном».

Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

Вулверхэмптон – Дерби Каунти – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Инс, 6; 0:2 – Бент, 15; 1:2 – Коста, 61; 1:3 – Инс, 77 (с пенальти); 2:3 – Эдвардс, 82.

Шеффилд Уэнсдэй – Ипсвич – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Лоуренс, 32; 1:1 – Хупер, 36; 1:2 – Чемберс, 87.

Уиган – Рединг – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – МакКлири, 1; 0:2 – МакКлири, 5; 0:3 – Кермогрант, 63.

Ноттингем Форест – КПР – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ассомбалонга, 38; 1:1 – Силла, 85.

Удаления: Перейра, 71 – Генри, 34.

Ротерхэм – Престон – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Хьюджилл, 22; 0:2 – Робинсон, 27; 1:2 – Вуд, 71; 1:3 – Вермийль, 81.

Норвич – Лидс – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Брэйди, 24; 1:1 – Янссон, 57; 1:2 – Вуд, 74; 2:2 – Лафферти, 88; 2:3 – Виейра, 90.

Хаддерсфилд – Бирмингем – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Качунга, 69; 1:1 – Юткевич, 73.

Ньюкасл – Кардифф – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Атсу, 3; 2:0 – Жоффрен, 45; 2:1 – Уиттингем, 77.

Бертон – Барнсли – 0:0 (0:0)

Астон Вилла – Блэкберн – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Галлахер, 54; 1:1 – Коджия, 58 (с пенальти); 2:1 – Коджия, 70.

Бристоль – Брайтон – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Сидвелл, 14; 0:2 – Мерфи, 21.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа