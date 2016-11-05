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Чемпионшип. «Ньюкасл» обыграл «Кардифф» и другие результаты

5 ноября 2016, 22:27

В матче 16-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» оказался сильнее «Кардиффа» со счетом 2:1. На голы Кристиана Атсу и Йоана Жоффрена гости ответили точным ударом Питера Уиттингема.

В других встречах тура «Вулверхэмптон» проиграл «Дерби», «Астон Вилла» победила «Блэкберн», «Бертон» и «Барнсли» голов не забили, «Норвич» потерпел поражение от «Лидса», «Ноттингем» и «КПР» сыграли вничью, «Шеффилд Уэнсдэй» уступил «Ипсвичу», «Уиган» крупно проиграл «Редингу», «Хаддерсфилд» и «Бирмингем» разошлись миром, «Ротерхэм» оказался слабее «Престона», «Бристоль Сити» был побежден «Брайтоном».

Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

Вулверхэмптон – Дерби Каунти – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Инс, 6; 0:2 – Бент, 15; 1:2 – Коста, 61; 1:3 – Инс, 77 (с пенальти); 2:3 – Эдвардс, 82.

Шеффилд Уэнсдэй – Ипсвич – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Лоуренс, 32; 1:1 – Хупер, 36; 1:2 – Чемберс, 87.

Уиган – Рединг – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – МакКлири, 1; 0:2 – МакКлири, 5; 0:3 – Кермогрант, 63.

Ноттингем Форест – КПР – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ассомбалонга, 38; 1:1 – Силла, 85.

Удаления: Перейра, 71 – Генри, 34.

Ротерхэм – Престон – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Хьюджилл, 22; 0:2 – Робинсон, 27; 1:2 – Вуд, 71; 1:3 – Вермийль, 81.

Норвич – Лидс – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Брэйди, 24; 1:1 – Янссон, 57; 1:2 – Вуд, 74; 2:2 – Лафферти, 88; 2:3 – Виейра, 90.

Хаддерсфилд – Бирмингем – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Качунга, 69; 1:1 – Юткевич, 73.

Ньюкасл – Кардифф – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Атсу, 3; 2:0 – Жоффрен, 45; 2:1 – Уиттингем, 77.

Бертон – Барнсли – 0:0 (0:0)

Астон Вилла – Блэкберн – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Галлахер, 54; 1:1 – Коджия, 58 (с пенальти); 2:1 – Коджия, 70.

Бристоль – Брайтон – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Сидвелл, 14; 0:2 – Мерфи, 21.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Вулверхэмптон Дерби Каунти Шеффилд Уэнсдэй Ипсвич Таун Уиган Атлетик Рединг Ноттингем Форест Куинз Парк Рейнджерс Ньюкасл Кардифф Ротерхэм Брайтон Норвич Сити Лидс Хаддерсфилд Таун Бирмингем Сити Бертон Альбион Барнсли Астон Вилла Блэкберн
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