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Судьи
Главный судья:
Роджер Ист (Уилтшир)

Астон Вилла - Блэкберн

05.11.2016, Суббота, 18:00 мск Бирмингем, стадион Вилла Парк Англия. Чемпионшип, 16 тур Астон Вилла - Блэкберн
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
27 тур
3 марта, суббота 19:00 Блэкберн 1:1 Астон Вилла
2 тур
20 августа, суббота 18:00 Астон Вилла 3:1 Блэкберн
Barclays Asia Trophy 2011
1/2 финала
27 июля, среда 14:00 Астон Вилла 1:0 Блэкберн
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
28 тур
26 февраля, суббота 18:00 Астон Вилла 4:1 Блэкберн
14 тур
21 ноября, воскресенье 16:30 Блэкберн 2:0 Астон Вилла
Англия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
29 января, суббота 16:00 Астон Вилла 3:1 Блэкберн
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
3-й раунд,
22 сентября, среда 22:45 Астон Вилла 3:1 Блэкберн
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
38 тур
9 мая, воскресенье 19:00 Астон Вилла 0:1 Блэкберн
7 тур
26 сентября, суббота 18:00 Блэкберн 2:1 Астон Вилла
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1/2 финала
ответный матч		 20 января, среда 22:45 Астон Вилла 6:4 Блэкберн
Кубок Английской лиги (2009/2010)
1/2 финала
первый матч		 14 января, четверг 23:00 Блэкберн 0:1 Астон Вилла
Англия. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
2 января, суббота 18:00 Астон Вилла 3:1 Блэкберн
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
25 тур
7 февраля, суббота 18:00 Блэкберн 0:2 Астон Вилла
10 тур
29 октября, среда 22:45 Астон Вилла 3:2 Блэкберн
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
24 тур
26 января, суббота 18:00 Астон Вилла 1:1 Блэкберн
2 тур
28 ноября, среда 23:00 Блэкберн 0:4 Астон Вилла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ньюкасл 46 29 7 10 85:40 +45 94
2. Брайтон 46 28 9 9 74:40 +34 93
3. Рединг 49 27 9 13 70:65 +5 90
4. Хаддерсфилд 49 25 9 15 57:59 -2 84
5. Шеффилд Уэнсдэй 48 24 11 13 61:46 +15 83
6. Фулхэм 48 22 15 11 86:59 +27 81
7. Лидс 46 22 9 15 61:47 +14 75
8. Норвич Сити 46 20 10 16 85:69 +16 70
9. Дерби Каунти 46 18 13 15 54:50 +4 67
10. Брентфорд 46 18 10 18 75:65 +10 64
11. Престон 46 16 14 16 64:63 +1 62
12. Кардифф 46 17 11 18 60:61 -1 62
13. Астон Вилла 46 16 14 16 47:48 -1 62
14. Барнсли 46 15 13 18 64:67 -3 58
15. Вулверхэмптон 46 16 10 20 54:58 -4 58
16. Ипсвич 46 13 16 17 48:58 -10 55
17. Бристоль Сити 46 15 9 22 60:66 -6 54
18. КПР 46 15 8 23 52:66 -14 53
19. Бирмингем 46 13 14 19 45:64 -19 53
20. Бертон Альбион 46 13 13 20 49:63 -14 52
21. Ноттингем Форест 46 14 9 23 62:72 -10 51
22. Блэкберн 46 12 15 19 53:65 -12 51
23. Уиган 46 10 12 24 40:57 -17 42
24. Ротерхэм 46 5 8 33 40:98 -58 23
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