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Игрок
Команда
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Филиппины
2
З
Хакими А.
Марокко
Марокко (мол)
3
Н
Де Барр Т.
Гибралтар
4
Н
Моффи Т.
Нигерия
5
З
Дудера Д.
Чехия
6
Н
Цыганков В.
Украина
7
П
Забитцер М.
Австрия
8
Н
Otis Khan
Пакистан
9
Н
Пепи Р.
США
10
П
Гюлер А.
Турция
11
П
Фернандеш Б.
Португалия
12
Н
Винисиус
Бразилия
13
П
Аль-Равабде Н.
Иордания
14
З
Рюэрсон Ю.
Норвегия
15
Н
Олувасейи Т.
Канада
16
П
Тилеманс Ю.
Бельгия
17
Н
Доку Ж.
Бельгия
18
П
Киммих Й.
Германия
19
Н
Амура М.
Алжир
20
П
Вирц Ф.
Германия
21
П
Собослаи Д.
Венгрия
22
П
Родригес Х.
Колумбия
23
П
Сеговия Т.
Венесуэла
24
З
Кубарси П.
Испания
25
П
Громыко В.
Беларусь
26
Н
Торрес Ф.
Испания
27
П
Йебоа Д.
Эквадор
28
П
Джака Г.
Швейцария
29
Н
Борхе Д.
Гибралтар
30
П
Зерруки Р.
Алжир
31
П
Гуягон П.
Кот-д'Ивуар
32
П
Alexis Gutiérrez
Мексика
33
Н
Годо М.
Кот-д'Ивуар
34
Н
Бенбуали Н.
Алжир
35
Н
Adrian Kapralik
Словакия
36
З
Мухайм М.
Швейцария
37
Н
Суслов Т.
Словакия
38
П
Гутьеррес Б.
Мексика
39
Н
Бульбина А.
Алжир
40
З
Айт Нури Р.
Алжир
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