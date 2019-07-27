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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Статистика игроков Товарищеские матчи. Сборные 2026

#
Игрок
Команда
1
З
Pocholo Bugas
2
З
Хакими А.
3
Н
Де Барр Т.
4
Н
Моффи Т.
5
З
Дудера Д.
6
Н
Цыганков В.
7
П
Забитцер М.
8
Н
Otis Khan
9
Н
Пепи Р.
10
П
Гюлер А.
11
П
Фернандеш Б.
12
Н
Винисиус
13
П
Аль-Равабде Н.
14
З
Рюэрсон Ю.
15
Н
Олувасейи Т.
16
П
Тилеманс Ю.
17
Н
Доку Ж.
18
П
Киммих Й.
19
Н
Амура М.
20
П
Вирц Ф.
21
П
Собослаи Д.
22
П
Родригес Х.
23
П
Сеговия Т.
24
З
Кубарси П.
25
П
Громыко В.
26
Н
Торрес Ф.
27
П
Йебоа Д.
28
П
Джака Г.
29
Н
Борхе Д.
30
П
Зерруки Р.
31
П
Гуягон П.
32
П
Alexis Gutiérrez
33
Н
Годо М.
34
Н
Бенбуали Н.
35
Н
Adrian Kapralik
36
З
Мухайм М.
37
Н
Суслов Т.
38
П
Гутьеррес Б.
39
Н
Бульбина А.
40
З
Айт Нури Р.
И
П
1
3
3
3
2
2
3
2
2
2
3
2
3
2
1
2
3
2
2
2
4
2
3
2
4
2
4
2
3
2
4
2
4
2
4
2
3
2
4
2
4
2
4
2
2
2
1
2
3
2
3
2
4
2
3
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
4
1
3
1
5
1
2
1
3
1
И - игры, П - голевые передачи
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